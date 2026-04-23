В Бугульме задержали автоугонщика, катавшегося по городу пьяным

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, 56-летний местный житель проник в один из гаражей кооператива и увидел стоящую там Daewoo Nexia с оставленным в ней ключом зажигания. Несмотря на то, что у него не было цели похитить машину, мужчина завел ее и решил проехаться по городу. Спустя время хозяин заметил пропажу авто и обратился в полицию. Угонщик в тот же день был остановлен сотрудниками ГАИ на улице Нефтяников.