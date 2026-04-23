Супруги под Волгоградом украли 350 тысяч по соцконтракту

Инцидент произошел в Быковском районе.

В Быковском районе Волгоградской области супружеская пара попала под уголовное дело за хищение бюджетных денег. Следствие считает, что мужчина и женщина обманули государство при оформлении социального контракта.

В Волгоградском Следкоме прокомментировали: у фигуранта в пользовании был трактор, доставшийся от матери. После ее смерти он не оформил технику на себя, но продолжал ее использовать. Зная правила выдачи соцпомощи, мужчина придумал схему: получить деньги из бюджета под видом покупки сельхозтехники.

В июле 2023 года он принес в центр соцзащиты документы с ложными сведениями о намерении купить трактор. На их основе с ним заключили соцконтракт, а в августе на счёт поступило 350 тысяч рублей.

Затем к делу подключилась супруга. Вместе они подготовили фиктивные бумаги, которые якобы подтверждали исполнение условий контракта, и сдали их как отчётность. На самом деле трактор не покупали — деньги супруги потратили на свои нужды. Ущерб государству составил 350 тысяч рублей. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства дела.

Пару подозревают в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

