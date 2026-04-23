Главе СКР доложат об отравившихся учениках в гимназии № 116 в Екатеринбурге

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат об отравившихся учениках гимназии № 116 в Екатеринбурге. Напомним, что на плохое самочувствие пожаловались более 20 учеников.
В Роспотребнадзоре сообщили, что у 22 пострадавших выявили сальмонеллез. Пищеблок гимназии закрыли на 30 суток. Сейчас школьники находятся в удовлетворительном состоянии.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».
— Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причинённого их здоровью. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Набитову доложить о ходе расследования дела.