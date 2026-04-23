В Перми осудили подростка, который продавал откровенные фото детей

Его приговорили к трём годам условно с испытательным сроком три года.

Индустриальный районный суд Перми вынес приговор 17-летнему местному жителю, который торговал материалами откровенного характера с участием детей, сообщили в пресс-службе суда.

Летом 2024 года он с помощью «пиратской» программы скачал из интернета материалы с детьми до 14 лет. Через закрытые каналы он продавал к ним доступ, размещая рекламные посты. Клиенты платили от 300 до 600 рублей.

Через месяц его задержали сотрудники ФСБ. В суде парень полностью признал вину. Его действия квалифицировали по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ (приобретение, хранение и реклама детской порнографии), а применение вредоносной программы — по ч. 1 ст. 273 УК РФ.

Суд приговорил его к трём годам условно с испытательным сроком три года. В качестве смягчающего обстоятельства учли несовершеннолетний возраст.

Деньги, полученные от преступной деятельности, а также телефон и ноутбук конфисковали. Приговор пока не вступил в силу.