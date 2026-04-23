22 школьника пострадали при вспышке сальмонеллеза в Екатеринбурге

У 22 учащихся начальных классов гимназии № 116 в Екатеринбурге лабораторно подтвержден сальмонеллез. Причиной массового заболевания стали грубые нарушения санитарных норм со стороны компании-организатора школьного питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
Накануне не менее 20 первоклассников и второклассников обратились за медицинской помощью с жалобами на сильную рвоту и общее недомогание. Проведенные анализы выявили у пострадавших школьников возбудитель острой кишечной инфекции — бактерию Salmonella.
В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок учебного заведения, обслуживанием которого занимается ООО «Аппетит». Как уточнили в ведомстве, инспекторы зафиксировали целый ряд нарушений, касающихся обработки сырого мяса, использования кухонного инвентаря и самого процесса приготовления блюд для детей.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности школьного пищеблока сроком на 30 суток.
К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы. Прокуратура Свердловской области проводит проверку, а региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.