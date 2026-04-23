22 школьника пострадали при вспышке сальмонеллеза в Екатеринбурге

Массовое отравление детей произошло в гимназии № 116 в Екатеринбурге. Как сообщает свердловский Роспотребнадзор, у 22 учащихся начальных классов лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

У 22 учащихся начальных классов гимназии № 116 в Екатеринбурге лабораторно подтвержден сальмонеллез. Причиной массового заболевания стали грубые нарушения санитарных норм со стороны компании-организатора школьного питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Накануне не менее 20 первоклассников и второклассников обратились за медицинской помощью с жалобами на сильную рвоту и общее недомогание. Проведенные анализы выявили у пострадавших школьников возбудитель острой кишечной инфекции — бактерию Salmonella.

В ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обследовали пищеблок учебного заведения, обслуживанием которого занимается ООО «Аппетит». Как уточнили в ведомстве, инспекторы зафиксировали целый ряд нарушений, касающихся обработки сырого мяса, использования кухонного инвентаря и самого процесса приготовления блюд для детей.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес решение о приостановке деятельности школьного пищеблока сроком на 30 суток.

К расследованию инцидента подключились правоохранительные органы. Прокуратура Свердловской области проводит проверку, а региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.