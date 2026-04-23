Петербурженка развела пенсионера на деньги, пообещав ему памятник на могилу жены

Полиция задержала 38-летнюю бизнес-вумен, подозреваемую в мошенничестве против 78-летнего пенсионера из Курортного района. Женщина без зазрения совести покусилась на святое, лишив пожилого мужчину последних сбережений. О подробностях сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.
— Пострадавший заявил, что ему позвонили неизвестные от имени организации по установке памятников и предложили установить постамент на могиле его покойной жены. За свои услуги они запросили 620 тысяч рублей, — рассказали в ведомстве.
В результате пенсионер передал деньги, но обещанные работы так и никто не выполнил. Услышанная история закончилась уголовным делом о мошенничестве. В офисе подозреваемой бизнес-вумен провели обыски, там изъяли документы и компьютеры. Ей также избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.
