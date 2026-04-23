Жительница Воронежа лишилась квартиры, прописав у себя девять иностранцев

Женщину признали виновной в фиктивной постановке на учёт.

Источник: АиФ Воронеж

Жительница Советского района Воронежа прописала у себя в квартире девять иностранцев и лишилась жилья. Её признали виновной в фиктивной постановке на учёт. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Воронежской области в среду, 22 апреля.

Весной 2025 года собственница квартиры на улице 9 Января за деньги прописала у себя девять граждан Узбекистана, Армении и Таджикистана. При этом жильё предоставлять она им не собиралась.

Суд назначил женщине штраф в размере 200 тысяч рублей и принял решение о конфискации квартиры, которая использовалась для совершения преступления. Приговор ещё не вступил в законную силу.