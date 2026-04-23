Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один без прав, второму — всего 12: в Волгоградской области не поделили дорогу двое мотоциклистов

В Суровикинском районе столкнулись 19-летний мотоциклист без прав и его 12-летний коллега по увлечению.

Авария в станице Нижний Чир случилась накануне вечером. На одной из сельских дорог не смогли разъехаться 19-летний юноша за рулем байка EMS и подросток, оседлавший мотоцикл Alpha. Оба водителя попали в больницу.

Школьника, сообщают в комитете здравоохранения, госпитализировали в детское травматологическое отделение больницы № 7. Его единомышленник прошел обследование в больнице № 15, а после этого был отправлен на амбулаторное лечение.

Фото Геннадия Гуляева.