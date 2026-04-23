Пассажирский автобус попал в ДТП под Самарой 23 апреля, есть пострадавший

Под Самарой столкнулись легковушка и автобус.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло под Самарой утром 23 апреля. Подробностями поделились в ГУ МВД России по Самарской области. Около 08.20 60-летний водитель автомобиля LADA Kalina ехал по дороге Кинель — Богатое — Борское в сторону Кинеля.

«Он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом Luidor под управлением 42-летнего водителя», — говорится в пресс-релизе регионального МВД.

В автобусе в этот момент находились четыре пассажира. Один из них, 18-летний парень, получил травмы, его на скорой увезли в больницу.

Также 23 апреля под Самарой произошло массовое ДТП, погиб 70-летний мужчина.