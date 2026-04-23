В Сочи двое школьников клали камни на рельсы. Подростков заметили на перегоне «Мацеста — Сочи».
Как выяснилось, камни на рельсы накладывали 11-летние школьники. Дети гуляли рядом с железной дорогой. Полицейским признались, что положили камни на рельсы из любопытства.
С несовершеннолетними провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на транспортных объектах и напомнили об ответственности за нарушение. Затем школьников передали родителям.
«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органах МВД России по месту жительства», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.