Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи двое школьников клали камни на рельсы

В Сочи решается вопрос о постановке на учет школьников, которые клали камни на рельсы.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи двое школьников клали камни на рельсы. Подростков заметили на перегоне «Мацеста — Сочи».

Как выяснилось, камни на рельсы накладывали 11-летние школьники. Дети гуляли рядом с железной дорогой. Полицейским признались, что положили камни на рельсы из любопытства.

С несовершеннолетними провели профилактическую беседу о правилах безопасного поведения на транспортных объектах и напомнили об ответственности за нарушение. Затем школьников передали родителям.

«Сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних будет рассмотрен вопрос о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органах МВД России по месту жительства», — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по ЮФО.