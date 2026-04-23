Пропавших под Хабаровском рыбаков нашли в 40 км от места, где их видели жители

Группа рыбаков, которая пропала в Хабаровском крае, обнаружена в 40 километрах от поселка, где их видели последний раз. Все живы и возвращаются домой, сообщило региональное управление МЧС.

Группа рыбаков, которая пропала в Хабаровском крае, обнаружена в 40 километрах от поселка, где их видели последний раз. Все живы и возвращаются домой, сообщило региональное управление МЧС.

Днем 23 апреля спасатели выдвинулись на их поиски в районе имени Лазо. Пятеро человек в возрасте от 19 до 32 лет еще 18 апреля уехали из Хабаровска на рыбалку в район Катен, но связь с ними пропала.

Как выяснилось, группа застряла на дороге в 40 километрах от поселка Южный, который расположен глубоко в тайге в окружении большого количества рек.

Последний раз одна из пропавших выходила на связь 19 апреля, в тот день их и видели местные жители.

Рыбаки смогли сообщить, где они, добравшись до ближайшей лесозаготовительной деляны. «До них добрался один из родственников и помог справиться с неисправностью машины. Они самостоятельно возвращаются домой», — говорится в сообщении МЧС.

Помощь спасателей не потребовалась.