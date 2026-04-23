Вооруженное нападение у Волгограда: трое погибших, подозреваемый задержан

В пригороде Волгограда — поселке Светлый Яр, произошло вооруженное нападение с тремя жертвами. По предварительным данным, подозреваемый убил троих: свою супругу, мужчину (предположительно, ее сожителя) и случайного прохожего.
Конфликт, по версии следствия, произошел на почве ревности. К женщине, с которой жил подозреваемый, пришел отец ее детей. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой прозвучал выстрел из ружья.
После случившегося подозреваемый скрылся на территории местного гаражного кооператива. В целях безопасности правоохранители заблокировали близлежащие объекты. Оперативно прибывшие на место сотрудники полиции провели комплекс мероприятий по задержанию преступника.
По последним данным, подозреваемого уже задержали, — пишет v1.ru. Ведется установление всех обстоятельств трагедии.
Мотивом преступления, по предварительной информации, стал бытовой конфликт на почве ревности.