В Прикамье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Прикамье, сообщила в социальных сетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю выявили и ликвидировали подпольную лабораторию в одной из деревень Пермского муниципального округа. Оперативники подсчитали: ежемесячно здесь могли производить до 25 килограммов наркотиков.
В складском помещении обнаружили более 30 килограммов синтетических наркотиков и свыше двух тысяч литров прекурсоров. Изъяли столитровый реактор, 278 единиц лабораторного оборудования и другие вещдоки.
Задержаны трое жителей Перми. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.
