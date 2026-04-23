В Прикамье ликвидировали подпольную нарколабораторию

Оперативники подсчитали: ежемесячно здесь могли производить до 25 килограммов запрещённых веществ.

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Прикамье, сообщила в социальных сетях официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Пермскому краю выявили и ликвидировали подпольную лабораторию в одной из деревень Пермского муниципального округа. Оперативники подсчитали: ежемесячно здесь могли производить до 25 килограммов наркотиков.

В складском помещении обнаружили более 30 килограммов синтетических наркотиков и свыше двух тысяч литров прекурсоров. Изъяли столитровый реактор, 278 единиц лабораторного оборудования и другие вещдоки.

Задержаны трое жителей Перми. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Фигурантов заключили под стражу.

Напомним, сотрудники ФСБ пресекли работу подпольной нарколаборатории в жилом доме в Добрянке.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше