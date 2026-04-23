В Сочи задержали воров, которые потеряли половину украденного золота

Сотрудники уголовного розыска в Сочи раскрыли дерзкую кражу из ювелирного салона. Двое приезжих из Томской области похитили драгоценностей на 1,5 миллиона рублей, однако при попытке скрыться потеряли половину награбленного на улице. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
О преступлении в самом центре курортного города в полицию сообщил случайный прохожий, который обратил внимание на разбитую стеклянную дверь магазина и пустые витрины внутри. Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что добычей злоумышленников стали 33 золотых изделия с драгоценными камнями на общую сумму около 1,5 миллиона рублей.
Оперативники задержали подозреваемых на перроне вокзала в Дагомысе, когда те собирались сесть на поезд до Краснодара. При досмотре у подозреваемых обнаружили лишь часть похищенных украшений, а остальные драгоценности они растеряли по дороге, пока убегали с места преступления.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, по которому им грозит до десяти лет лишения свободы.