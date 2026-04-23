Под Волгоградом ревнивец расстрелял сожителя бывшей супруги

— Сегодня около 9 часов утра в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в микрорайоне № 1 рабочего посёлка Светлый Яр, между четвертым и пятым этажами обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями в различные части тела, — сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. — По данному факту территориальным подразделением следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время в результате слаженной работы следователей Светлоярского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР и оперативных сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался бывший супруг гражданской жены погибшего. По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.