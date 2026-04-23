Суд продлил домашний арест главе Бодайбо до 30 июля

IrkutskMedia, 23 апреля. Сегодня Бодайбинский городской суд удовлетворил ходатайтсво следователя и продлил домашний арест главе Бодайбо. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с с причинением тяжких последствий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Меру пресечения мужчине продлили на 3 месяца — до 30 июля 2026 года включительно. Постановление суда в законную силу не вступило.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции, обвиняемый свершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также тяжкие последствия — без отопления, водоснабжения и водоотведения остались 2 образовательных учреждения и 141 жилой дом.
Ранее агентство сообщало, что главу городского поселения Бодайбо привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Поводом стала проверка прокуратуры, проведённая после введения режима ЧС.
Ранее агентство сообщало, что главу Бодайбо задержали 27 февраля. Мужчине предъявили обвинение по уголовному делу о крупной коммунальной аварии.
Следствием установлено, что 30 января в Бодайбо в результате остановки работы четырех котельных по причине промерзания водовода без отопления осталось более 140 домов и две школы. С учетом низкой температуры на улице оставление вышеуказанных домов и объектов социальной инфраструктуры для детей без отопления, водоснабжения и водоотведения создало опасность для жизни и здоровья не менее 1321 человека из числа жителей города.
Установлено, что крупная коммунальная авария произошла в результате непринятия должных мер администрацией Бодайбинского городского поселения в части реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства (магистральных водоводов).
Добавим, что уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства контролирует ход и результаты расследования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.