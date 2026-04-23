Ревнивец жестоко убил ухажера бывшей жены под Волгоградом

Мужчину нашли мертвым в подъезде с огнестрельными ранениями.

Источник: Комсомольская правда

В одном из подъездов многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области утром 23 апреля произошло жуткое событие. Между четвертым и пятым этажами обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный следком.

По данному факту завели уголовное дело по статье «Убийство». Следователи и полицейские сработали очень быстро. Им удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что задержанный — это бывший супруг гражданской жены погибшего. По предварительным данным, причиной трагедии стала банальная ревность. Мужчина не смог справиться со своими чувствами и пошел на крайние меры.

Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить все детали произошедшего и собрать доказательства. Они уже ходатайствуют перед судом о заключении подозреваемого под стражу, чтобы он не смог скрыться от правосудия.

Важно отметить, что ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились слухи о якобы вооруженном нападении, где пострадали несколько человек. Перепуганные жители активно писали о своих переживаниях и боялись выпускать детей из дома. Следствие официально заявило — жертва одна, и речь идет об убийстве.