Мужчина открыл стрельбу в Волгоградской области, есть погибший

В Волгоградской области задержан подозреваемый в убийстве на почве ревности. В поселке Светлый Яр мужчина застрелил соперника, после чего был оперативно задержан правоохранительными органами.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В поселке Светлый Яр Волгоградской области произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным СУ СК России по Волгоградской области, причиной трагедии стала ссора на почве ревности между бывшим и нынешним сожителями женщины, в ходе которой нынешний партнер был убит. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Как передает телеканал РЕН ТВ, подозреваемый в совершении преступления уже задержан.

Как уточняет V1.RU, данные о ранении женщины и случайного прохожего официально не подтверждены. По словам источника издания, в поселке вводился план «Перехват», а у школы, где учится ребенок подозреваемого, выставлялся полицейский кордон для обеспечения безопасности. На данный момент обстановка в районе стабильная.