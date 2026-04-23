Мужчина открыл стрельбу в Волгоградской области, есть погибший

В поселке Светлый Яр Волгоградской области произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным СУ СК России по Волгоградской области, причиной трагедии стала ссора на почве ревности между бывшим и нынешним сожителями женщины, в ходе которой нынешний партнер был убит. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Как передает телеканал РЕН ТВ, подозреваемый в совершении преступления уже задержан.
Как уточняет V1.RU, данные о ранении женщины и случайного прохожего официально не подтверждены. По словам источника издания, в поселке вводился план «Перехват», а у школы, где учится ребенок подозреваемого, выставлялся полицейский кордон для обеспечения безопасности. На данный момент обстановка в районе стабильная.