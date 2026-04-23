Альпинист Дубынин объяснил опасность коммерческих туров

Почему в спортивном альпинизме несчастные случаи происходят реже, чем в платных турах? Кто отвечает за безопасность человека, отдавшего деньги за восхождение, и в какой момент нужно уметь сказать «нет» собственной мечте о вершине? Об этом krsk.aif.ru рассказал председатель Красноярской федерации альпинизма Александр Дубынин.
Инструктор учит, гид— везет.
После трагедии на Мунку-Сардык, где коммерческая группа потеряла троих участников, многие задаются вопросом: можно ли вообще купить безопасность в горах? Александр Дубынин много лет готовит новичков бесплатно и проводит четкую границу между двумя подходами к восхождениям.
«Разница примерно как между инструктором по вождению и водителем автобуса, — объясняет он. — Инструктор готовит спортсмена. В нашей федерации занятия идут круглый год: лекции, скалы, лед, медицина, узлы. Восхождение — это экзамен, проверка того, чему человек научился. Он сам несет ответственность за свою жизнь и умеет принимать решения. В коммерческой группе клиент рассуждает иначе: “Я ничего не умею, но очень хочу на гору. Вот деньги, сделайте так, чтобы я взошел и вернулся”. Вся ответственность ложится на гида».
При этом, по словам Дубынина, даже самый опытный сопровождающий не всесилен, когда ведет 15 человек с разным уровнем подготовки. В спортивном альпинизме на маршрут уровня 1Б (это начальный уровень сложности) инструктор по правилам может взять не больше 10 участников — и все они обучены действовать в горных условиях. В коммерческих турах таких жестких ограничений нет, как нет и единого государственного стандарта для гидов. Система аттестации «инструктор-проводник» заработала только в прошлом году.
Кошелек против здравого смысла.
Главная дилемма платного восхождения: клиент отдал деньги за поход и хочет на вершину. Даже если погода портится, ветер усиливается, а кто-то в группе начинает выбиваться из графика. В спорте такой проблемы не существует.
«У нас решение инструктора — закон, — говорит председатель федерации. — Видим, что надвигается буран, — разворачиваемся и идем вниз. Восхождение вторично, жизнь первична. Никто не скажет: “Мы заплатили, ведите нас дальше”. Не думаю, что гиды из коммерческого сектора сознательно гонят людей на убой, но давление со стороны участников, которые потратили деньги на тур, безусловно, есть. И задача профессионала — донести простую истину: ни одна гора не стоит обмороженных пальцев, травм или тем более жизни».
Связь и жизнь.
Еще один важный момент — связь. На Мунку-Сардык сотовая сеть не ловит. Спутниковый телефон есть далеко не у каждого: он дорог, а некоторые системы сейчас просто недоступны. По правилам, группа обязана зарегистрироваться у спасателей и указать контрольный срок возвращения. Если в назначенное время туристы не выходят на связь, начинаются поиски.
«Это работает, но медленно, — комментирует Дубынин. — Представьте: группа попала в беду в полдень, а контрольный срок выхода обратно только через сутки. За это время на ветру и морозе человек с травмой или без теплой одежды может не дожить до прихода помощи. Оперативная связь в горах — это не роскошь, а такой же обязательный элемент безопасности, как кошки или пуховка».
Вернуть альпинистам лицо.
Александр Дубынин посетовал на то, что новости о трагедиях создают у людей искаженный образ тех, кто ходит в горы. Обывателю кажется, будто альпинисты — это безумцы, идущие на верную смерть.
«На самом деле мы занимаемся этим на научной основе, учимся и расширяем границы возможностей человека, — говорит он. — Раньше восходителей на Эверест знали как героев, наравне с космонавтами. Горы — опасная стихия, как и вода. Но если сначала учиться плавать в бассейне, а потом выходить на открытую воду, риск утонуть минимален. Точно так же и в альпинизме: подготовка решает всё. И самое главное правило, которое мы внушаем каждому новичку: гора подождет, жизнь — нет».
Напомним, 18 апреля 15 красноярцев покинули базовый лагерь при восхождении на Мунку-Сардык в Бурятии. Обратный выход намечался на 22-е. Однако 21 апреля в местном кафе была оставлена записка: на горе Мунку-Сардык, в зоне «подушки», обнаружены трое погибших, нужна эвакуация.
Тела спущены. Организаторам («Эндевор Тур») вменяется предоставление небезопасных услуг, приведшее к смерти по неосторожности. Причину гибели определит экспертиза. По информации krsk.aif.ru, гид Виктор Дороженко в реестре инструкторов-проводников Минэкономразвития не значился.