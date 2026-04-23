На улице в Ташкентской в Самаре мужчина попал под трамвай

Мужчина 2002 года рождения попал под трамвай в Самаре. Все произошло 21 апреля на улице Ташкентской, напротив дома № 170. про обстоятельства этого ДТП рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
«Мужчина переходил трамвайные пути и упал между вагонами трамвая № 24», — рассказали в ведомстве.
Мужчина выжил, с места происшествия его отправили в больницу.
23 апреля под Самарой столкнулись три машины, погиб 70-летний водитель, еще два человека с травмами попали в больницу. А на дороге к Кинелю произошла авария с участием легковушки и пассажирского автобуса, травмы получил 18-летний парень.