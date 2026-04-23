В Воронеже накрыли очередной наркопритон

Сотрудники полиции Воронежа задержали ранее неоднократно судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в организации наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
При осмотре жилища стражи порядка обнаружили и изъяли в различные предметы, содержащие следы наркотиков. Фигуранту в соответствии с частью 1 статьи 232 УК РФ грозит до десяти лет тюрьмы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, под Воронежем 44-летний россошанец организовал наркопритон в собственном доме.
