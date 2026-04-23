Аэропорт в Нижнем Новгороде возобновил работу после атаки БПЛА 23 апреля

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде снова открыт. Об этом сообщили в MAX-канале «Говорит Росавиация».
Напомним, что ограничения на прием и запуск самолетов в аэропорту были введены 23 апреля в 2:53 из-за атаки БПЛА на регион. Сообщается, что несколько рейсов были задержаны.
Ограничения сняли в 14:06. Аэропорт работает в штатном режиме.
Ранее канадская семья застряла в турецком аэропорту на пути в Нижний Новгород.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше