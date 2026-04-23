Суд арестовал главу турфирмы после гибели трех туристов в Бурятии

Тункинский районный суд отправил в СИЗО директора туристической компании, в ходе тура которой погибли трое туристов из Красноярска. Ранее обвинения также предъявили заместителю директора и гиду-инструктору.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Тункинский районный суд Бурятии избрал меру пресечения в виде заключения под стражу генеральному директору компании, организовавшей восхождение на гору Мунку-Сардык. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Решение принято по ходатайству следствия в рамках расследования уголовного дела о гибели троих туристов из Красноярска. Ранее обвинения были предъявлены троим фигурантам: директору турфирмы, его заместителю и гиду-инструктору. Все трое сопровождали группу во время похода, в котором произошла трагедия.

18 апреля группа туристов выдвинулась из поселка Монды к вершине Мунку-Сардык, а 20 апреля участники достигли пика и начали спуск, разделившись на связки. Одна из них, состоящая из двух женщин и мужчины, отстала от основной группы и не вернулась в базовый лагерь. Позже тела пропавших были обнаружены участниками поисков в верхней части склона.