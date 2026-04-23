Суд арестовал главу турфирмы после гибели трех туристов в Бурятии

18 апреля группа туристов выдвинулась из поселка Монды к вершине Мунку-Сардык, а 20 апреля участники достигли пика и начали спуск, разделившись на связки. Одна из них, состоящая из двух женщин и мужчины, отстала от основной группы и не вернулась в базовый лагерь. Позже тела пропавших были обнаружены участниками поисков в верхней части склона.