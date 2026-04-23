После гибели красноярцев в горах Бурятии арестована глава турфирмы

Суд в Бурятии отправил под стражу генерального директора красноярской туристической компании, организовавшей восхождение на пик Мунку-Сардык. Во время тура погибли трое жителей Красноярска. Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Бурятия.
По делу о трагедии задержаны три человека: директор фирмы, её заместитель и гид-инструктор. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
На данный момент арестован только руководитель компании, решение по остальным фигурантам суд примет в ближайшее время.
Напомним, группа из 15 красноярцев прибыла в Бурятию 18 апреля. Спустя два дня туристы достигли вершины и начали спуск, разделившись на связки. Последняя группа из трех человек — двух женщин и мужчины — отстала от остальных и не вернулась в лагерь.
Позже тела пропавших обнаружили на склоне. У погибших женщин зафиксировали глубокие ссадины на лицах. По одной из версий следствия, туристы могли пострадать во время камнепада или падения с высоты. Точную причину смерти установят судебно-медицинские эксперты. Расследование продолжается.
