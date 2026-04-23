В Омске три человека пострадали в ДТП

ДТП произошло на пересечении улиц Герцена и 7-я Северная в Омске. 23-летняя водитель легковой Toyota поворачивала налево и не предоставила преимущество пассажирской «Газели» № 350 («СНТ Маяк — СНТ Ивушка»). Автомобили столкнулись, после чего «Газель» врезалась Hyundai.