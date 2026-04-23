В Омске три человека пострадали в ДТП

В Омске три человека пострадали в ДТП с пассажирской «Газелью».

Источник: РИА Новости

ОМСК, 23 апр — РИА Новости. Легковушка врезалась в пассажирскую «Газель» в Омске, пострадали три человека, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ДТП произошло на пересечении улиц Герцена и 7-я Северная в Омске. 23-летняя водитель легковой Toyota поворачивала налево и не предоставила преимущество пассажирской «Газели» № 350 («СНТ Маяк — СНТ Ивушка»). Автомобили столкнулись, после чего «Газель» врезалась Hyundai.

«В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находились 8 человек, двоим из которых потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и водитель Toyota. Прокуратура города Омска взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП», — сообщили в пресс-службе ведомства.