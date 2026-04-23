Жителя Волгоградской области застрелили из ревности

Утром четверга в одном из подъездов многоквартирного дома в микрорайоне № 1 рабочего поселка Светлый Яр обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба управления СК России по Волгоградской области.
Убитый лежал между четвертым и пятым этажами. У него было несколько огнестрельных ранений.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Удалось установить подозреваемого. Им оказался бывший супруг сожительницы погибшего.
По предварительным данным, мотивом преступления стала ревность. Фигурант уголовного дела задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения Росгвардии.
Следствие ходатайствует перед судом о заключении его под стражу.