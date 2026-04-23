В деревне Прикамья обнаружили подпольную нарколабораторию

В Пермском муниципальном округе полицейские ликвидировали подпольное производство наркотиков, сообщает пресс-служба МВД России по Пермскому краю. По оценкам оперативников, нарколаборатория ежемесячно могла выпускать до 25 кг запрещенных веществ. Задержаны трое жителей Перми.
Фото: скриншот из видео МВД России по Пермскому краю.
Подпольное производство было обнаружено в складском помещении одной из деревень Пермского округа. Во время обыска полицейские изъяли более 30 кг синтетических наркотиков и 2 тысяч литров прекурсоров, а также 100-литровый реактор и почти три сотни единиц лабораторного оборудования.
Правоохранительные органы Пермского края продолжают расследовать уголовное дело об изготовлении наркотических веществ. В качестве меры пресечения подозреваемые заключены под стражу.