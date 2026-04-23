Пять человек спасли на пожаре в Нижнем Новгороде

Площадь, пройденная огнем, составила 50 кв. м.

Пять человек спасли на пожаре на улице Светлогорская в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Когда прибыли спасатели, наблюдалось горение в тамбуре первого этажа и на лестничной клетке между первым и вторым этажами многоквартирного дома. Из окон второго этажа и чердачного помещения шел густой дым, а также из окон люди просили о помощи.

Пять человек, в том числе один ребенок, были спасены с помощью дыхательных масок, еще двадцать были эвакуированы. Площадь, пройденная огнем, составила 50 квадратных метров.

В тушении принимали участие 38 человек и 9 единиц техники. В причинах разбираются дознаватели чрезвычайного ведомства.