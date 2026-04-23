Сотрудника крымского вуза отстранили от работы из-за жестокого обращения с животными

Сотрудника Крымского университета временно отстранили от исполнения обязанностей после того, как стало известно о его жестоком обращении с животными.
КФУ имени В. И. Вернадского инициировал расследование после того, как в интернете появились сведения о случае жестокого обращения с животными со стороны одного из работников университета.
«Руководство и коллектив Крымского федерального университета осуждают и считают недопустимым жестокое обращение с животными. Такие поступки противоречат гуманистическим принципам, которые наш вуз прививает своим студентам», — отметили в пресс-службе вуза.
На время служебного расследования сотрудника отстранили от работы со студентами.