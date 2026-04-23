Трех человек спасли во время пожара в административном здании во Владивостоке

Огонь повредил часть фасада здания.

Источник: Комсомольская правда

Пожарные МЧС России спасли с пожара в административной здании во Владивостоке трех человек. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во Владивостоке вечером произошел пожар в двухэтажном административном здании на улице Вострецова. На момент прибытия расчетов МЧС России горел фасадный утеплитель, из окон валил густой черный дым. Огнеборцы оперативно локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на внутренние помещения.

Звено газодымозащитной службы в считаные минуты эвакуировало из здания трех человек. Благодаря слаженным действиям спасателей никто из находившихся внутри не пострадал. Площадь повреждения фасада огнем составила около 10 квадратных метров, конструктивные элементы здания не затронуты.

Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются дознавателями чрезвычайного ведомства.

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке вынесли приговор по делу об убийстве 73-летней пенсионерки.