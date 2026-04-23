Пять человек пострадали при атаке дрона ВСУ на автобус в Брянской области

Губернатор Александр Богомаз сообщил об ударе FPV-дрона ВСУ по пассажирскому автобусу в Стародубском округе. Ранены водитель и четверо пассажиров.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Стародубском муниципальном округе Брянской области украинский FPV-дрон атаковал пассажирский автобус. Об этом сообщает губернатор региона Александр Богомаз.

По данным главы региона, в результате удара по транспорту в селе Курковичи получили ранения водитель и четверо пассажиров.

Все пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

22 апреля губернатор сообщал о еще двух мирных жителях, получивших ранения в результате атак беспилотников на территории региона. В Погаре работник перерабатывающего предприятия был доставлен в больницу после удара БПЛА по территории завода, а жителя села Новый Ропск госпитализировали после того, как его автомобиль был поврежден FPV-дроном.

