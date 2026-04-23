Прокуратура контролирует дело об убийстве мужчины под Волгоградом

В одном из подъездов многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области утром 23 апреля обнаружили тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный следком. Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту этого убийства.