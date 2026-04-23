Прокуратура контролирует дело об убийстве мужчины под Волгоградом

В одном из подъездов многоквартирного дома в рабочем поселке Светлый Яр Волгоградской области утром 23 апреля обнаружили тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональный следком. Прокуратура Волгоградской области взяла под контроль ход расследования уголовного дела, которое возбудили по факту этого убийства.
Убийцей оказался 39-летний местный житель, который, как выяснилось, был бывшим супругом гражданской жены погибшего. По предварительным данным следствия, причиной трагедии стала банальная ревность.
Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить все детали произошедшего и собрать доказательства.