Побег на грузовике совершили двое заключенных в Воронежской области

«Путешествие» может добавить к их общему сроку еще до семи лет лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Двое осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении, совершили побег, угнав грузовой автомобиль, принадлежащий колонии. Информация об этом инциденте была обнародована пресс-службой Борисоглебского городского суда 23 апреля.

В тот день 36-летний уроженец Борисоглебского округа и его 41-летний подельник из Семилукского района занимались рутинной задачей — грузили в кузов ветки. Работы проходили прямо на режимной территории.

Однако, когда водительская кабинка грузового ГАЗ-С41R13 на мгновение осталась без присмотра, мужчины резко сменили род деятельности. Они запрыгнули в принадлежащий колонии грузовик, завели мотор и, не встретив препятствий, выехали за пределы «запретки». колонии.

Побег, для беглецов, оказался коротким. Их оперативно задержали. В Борисоглебском городском суде пояснили, что обоим уже избрана мера пресечения — они отправятся под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток. Примечательно, что этот срок не идет в зачет их предыдущего наказания.

Но главные неприятности для мужчин еще впереди. Следствие решило не ограничиваться нарушением режима: фигурантам предъявили два новых обвинения — за «Угон» и «Побег из места лишения свободы». Если суд признает их виновными, «путешествие» на грузовике может добавить к их общему сроку еще до семи лет лишения свободы каждому.