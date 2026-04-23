Бывшего заместителя главного врача осудили в Ростовской области за взятки

В Ростовской области осудили бывшего заместителя главного врача шахтинского лечебного учреждения. Женщину признали виновной в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.
По данным следствия, в 2024 году специалист за 380 тысяч рублей оформила для шести работников угольной отрасли положительные заключения о наличии профессиональных заболеваний, дающих право на получение компенсационных выплат.
Во время предварительного следствия подозреваемую взяли под стражу.
По итогам слушаний суд назначил 2 года и 9 месяцев колонии общего режима и на тот же срок запретил подсудимой занимать должности в сфере здравоохранения. Кроме того, женщина получила штраф в 360 тысяч рублей, также у нее конфисковали сумму взятки — 380 тысяч рублей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.