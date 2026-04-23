Суд в Москве продлил домашний арест блогеру Митрошиной

«Ходатайство государственного обвинителя удовлетворить. Продлить обвиняемой Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца», — приводит агентство решение судьи из зала Тверского суда Москвы.
Так, суд отклонил ходатайство защиты о смягчении меры пресечения до запрета определенных действий. Под арестом Митрошина будет находиться минимум до 1 августа.
Блогера обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере). Ей грозит до семи лет лишения свободы.
На заседании суда в декабре прошлого года Митрошина частично признала вину. Она заявила, что не знала, что операции по приобретению нескольких квартир «могут быть расценены как легализация».
Митрошину задержали 7 марта 2025 года. По данным следствия, в период с 2020 по 2022 годы блогер осуществляла предпринимательскую деятельность и продажу цифровых продуктов, применяя упрощенную систему налогообложения. результате она уклонилась от уплаты налогов на 127 млн руб., сообщал СК. Следствие полагает, что часть доходов была впоследствии легализована через приобретение объектов недвижимости в Москве.
Александра Митрошина — блогер и предприниматель, во второй половине 2010-х годов начала выкладывать в соцсети контент о здоровом образе жизни, правильном питании и фитнесе. В 2017 года она запустила курс для продвижения в соцсетях «Инсталогия». В 2022 году Митрошина попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа».