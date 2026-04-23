20 ножевых. Душегубу, убившему медсестру на глазах детей, увеличили срок

«Часто вижу во сне, как он убивает мою дочь», — плача, говорила в суде безутешная мать погибшей Ольги (все имена изменены. — Ред.). Она добилась, чтобы её зятю увеличили срок наказания, ведь это именно он убил дочь женщины — свою супругу.
Всё началась с бытовой ссоры мужа и жены: сначала были крики и ругань, а затем конфликт перерос в потасовку. Игорь схватил нож и стал остервенело бить им Ольгу куда дотянется. Позже окажется, что он нанёс супруге целых 20 ножевых ранений. Свидетелями ужасной трагедии стали двое детей погибшей — мальчик семи лет и 14-летняя девочка.
20 ножевых ударов.
42-летний Игорь и 38-летняя Ольга были медиками. Он работал фельдшером скорой помощи, ежедневно спасал жизни и не думал, что однажды станет убийцей. Ольга трудилась медицинской сестрой. Неизвестно почему их отношения дали трещину, только Ольга решила расстаться с мужем, заявила, что подаст на развод, и даже познакомилась с другим мужчиной. Игорь стал жить отдельно.
В то летнее июньское утро он пришёл к жене поговорить. На кухне в ходе семейного конфликта разъярённый муж схватил нож и набросился на супругу. Женщина получила двадцать ножевых ранений.
Услышав крики из соседней комнаты, в кухню прибежали дети. Их взору открылась ужасная картина: отец с окровавленным ножом в руках и перекошенным от злости лицом стоит над телом матери. Старшая дочка, проявив силу духа, отвела братика в другую комнату и позвонила родственникам, те вызвали скорую и полицию. Когда она вернулась на кухню, Игоря там уже не было.
ДТП и реанимация.
Выбежав на улицу, Игорь сел в машину и рванул вперёд. В одном из переулков он, летев на на полной скорости, столкнулся с другим автомобилем. Удар оказался настолько сильным, что машина преступника превратилась в груду металлолома.
Свидетели происшествия незамедлительно сообщили о случившемся в полицию и экстренные службы. Как сказано в материалах уголовного дела, водитель первой машины выбрался из автомобиля самостоятельно.
Ноги Игоря оказались зажаты в сплющенном автомобиле, но он пытался вырваться и кричал: «Убейте меня!» Медики хотели ввести пострадавшему анальгетик, однако из-за его хаотичных движений и активного сопротивления сделать инъекцию не удавалось. Для фиксации мужчины потребовалась помощь сотрудника полиции.
В итоге пострадавшего удалось извлечь из деформированного кузова и переложить на носилки. Поначалу никто не понимал, почему мужчина ведёт себя так странно, только потом стало известно, что он подозревается в убийстве своей жены.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. После лечения Игоря перевели в следственный изолятор.
Ужесточение наказания.
Сначала суд приговорил мужчину к семи с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В последнем слове подсудимый не смог объяснить мотивы своего поступка, лишь выразил сожаление о произошедшем.
Однако мать Ольги погибшей сочла приговор недостаточно суровым. Адвокат подал апелляцию, и Ростовский областной суд, изучив материалы дела, увеличил срок наказания до девяти с половиной лет.
Впоследствии женщина подала гражданский иск о компенсации морального вреда. Пенсионерка призналась, что потеряла покой: её мучает бессонница, а в памяти вновь и вновь всплывают последние минуты жизни дочери и день похорон.
«Дочь была моей опорой. После её смерти жизнь остановилась», — говорила с горечью женщина.
Каменский районный суд удовлетворил иск и постановил взыскать с Игоря один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение суда вступило в законную силу в марте 2026 года.