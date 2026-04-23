В Омске в ДТП с маршруткой пострадали три человека

В четверг, 23 апреля, в Центральном округе Омска произошло ДТП. Сообщение об аварии поступило в Госавтоинспекцию в 09:00. Инцидент случился в районе пересечения улиц Герцена и 7-я Северная.
Предварительно установлено, что маршрутка № 350, которой управлял 56-летний мужчина, столкнулась «Тойотой», за рулём которой находилась 23-летняя девушка. Участником ДТП также стал и «Хендай», который получил механические повреждения.
Отмечается, что на момент столкновения в салоне пассажирской «ГАЗели» находились восемь человек, двоим из них потребовалась медицинская помощь. Травмы получила и водитель «Тойоты».
По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.