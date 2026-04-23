Экс-директора «Дома народного единства» Кошелева выпустили из СИЗО

Стороне защиты удалось убедить суд в отсутствии социальной опасности со стороны обвиняемого, а также в его намерениях не скрываться от следствия и не вмешиваться в показания свидетелей.

Московский районный суд отклонил просьбу следователя Следственного комитета России о продлении ареста в отношении Романа Кошелева, экс-руководителя АНО «Дом народного единства». Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Нижегородской области, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого и его адвоката об изменении меры пресечения.

В итоге Роман Кошелев был освобожден из-под стражи и помещен под домашний арест до 21 июня включительно.

Напомним, директор указанной государственной некоммерческой организации был задержан в конце февраля. Роман Кошелевобвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что в 2025 году руководитель АНО получил 800 тысяч рублей от директора сторонней организации за содействие в заключении договоров и беспрепятственное подписание актов приемки услуг на сумму свыше 50 миллионов рублей.