В Воронеже мужчину заподозрили в истязании девятилетней девочки

В Воронеже возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, подозреваемого в истязании несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, мужчина применял физическую силу к девятилетней дочери своей сожительницы, объясняя это недовольством поведением ребенка. Как уточняют следователи, его действия носили систематический характер и причинили девочке как физические, так и моральные страдания.

О произошедшем стало известно после того, как ребенок рассказал о ситуации школьным учителям. Информация была передана в правоохранительные органы. В настоящее время девочка изъята из семьи и помещена в социальное учреждение.

Подозреваемый задержан. На допросе он признал вину и подтвердил показания при проверке на месте. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».