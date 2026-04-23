В Казани суд вынес приговор племяннице миллионерши-постоялицы «Дома смерти»

Напомним, по версии следствия, летом 2023 года Ирина Белозерова обманула и уговорила свою 76‑летнюю тетю подписать доверенность, после чего стала владелицей недвижимости на сумму 96 млн рублей. Когда законность сделок рассматривалась в суде, она предоставила фиктивную справку о том, что ее тетю ранее осмотрел врач и не выявил у нее психических расстройств. На время совершения махинаций племянница поместила тетю в частный пансионат в поселке Щербаково, где женщина в феврале 2024 года умерла.