Порезавшему одноклассников нижегородскому школьнику вынесли приговор

В Нижегородской области внесли приговор по делу подростка, чьи действия причинили вред двум другим школьникам. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода завершил рассмотрение уголовного производства относительно 15-летнего ученика. Юноша был признан ответственным за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ, а именно — покушение на убийство двух человек.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что обвиняемый, будучи учащимся в одной из школ города, сумел проникнуть в школу с ножом. 11 марта 2025 года он нанес колюще-режущие ранения двум своим одноклассникам, что квалифицируется как причинение легкого вреда здоровью. Его противоправные действия были своевременно пресечены, а пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Суд приговорил виновного к четырем годам заключения с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Отдельно, в отношении экс-директора учебного заведения, продолжается судебное рассмотрение уголовного дела. Его обвиняют по пунктам «в», «д», «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ, что связано с превышением должностных полномочий, повлекшим существенное нарушение прав граждан, тяжкие последствия и касающимся несовершеннолетнего, совершенным из личной заинтересованности.
