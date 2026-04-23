Пятерых нижегородцев спасли из горящего дома на улице Светлогорской

Огонь охватил 50 квадратных метров, людей выводили в дыхательных масках.

Источник: Комсомольская правда

Пятерых человек, включая одного ребенка, спасли пожарные из горящего дома на улице Светлогорской в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

К моменту приезда первых расчетов пламя уже вовсю хозяйничало в тамбуре первого этажа и на лестничной клетке, отрезая путь к выходу. Сверху, из окон второго этажа и чердака, валил густой дым, люди кричали о помощи.

Основные силы пожарные сразу бросили на спасение жильцов. Пятерых человек, в том числе ребенка, вывели в дыхательных масках, еще двадцать были эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Огонь охватил 50 квадратных метров, и справиться с ним удалось силами 38 спасателей и девяти единиц техники. Что именно привело к пожару, выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.