Пятерых нижегородцев спасли из горящего дома на улице Светлогорской

Пятерых человек, включая одного ребенка, спасли пожарные из горящего дома на улице Светлогорской в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
К моменту приезда первых расчетов пламя уже вовсю хозяйничало в тамбуре первого этажа и на лестничной клетке, отрезая путь к выходу. Сверху, из окон второго этажа и чердака, валил густой дым, люди кричали о помощи.
Основные силы пожарные сразу бросили на спасение жильцов. Пятерых человек, в том числе ребенка, вывели в дыхательных масках, еще двадцать были эвакуированы. К счастью, обошлось без пострадавших.
Огонь охватил 50 квадратных метров, и справиться с ним удалось силами 38 спасателей и девяти единиц техники. Что именно привело к пожару, выясняют дознаватели чрезвычайного ведомства.