Деньги и ювелирку похищал серийный вор в Воронеже

Сотрудники полиции Воронежа задержали ранее судимого 41-летнего местного жителя подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Преступник проникал в жилище на Московском проспекте, подбирая ключ во время отсутствия хозяев. Чаще всего он забирал деньги и ювелирные изделия. Его личность удалось установить по полученной оперативной информации и изъятым записям с камер видеонаблюдения. Злоумышленника поместили в СИЗО. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.