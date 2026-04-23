Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове троих сообщников будут судить за мошенничество на 22,5 млн рублей

40 эпизодов мошенничества раскрыли следователи МВД в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области троих подозреваемых обвинили в мошенничестве на 22,5 млн рублей. В ходе следствия выявили 40 эпизодов нарушения закона, рассказали в группе по связям со СМИ управления МВД России по Ростову-на-Дону.

Подозреваемые — две женщины 48 и 59 лет, а также мужчина 52 лет. Все они были ранее судимы.

По версии следователей МВД, организатор преступной группы представлялась жертвам специалистом в сфере недвижимости и предлагала им стать инвесторами. Женщина обещала людям выгоду при приобретении и последующей перепродажи земельных паев сельхозназначения. Также она показывала поселения, где якобы проживали собственники невостребованных земельных долей.

Остальные двое сообщников за деньги разыгрывали роли собственников земельных долей и подписывали фиктивные договоры купли-продажи. Полученные суммы они передавали организатору, все украденное подельники планировали распределить между собой.

К этому моменту расследование в отношении подозреваемых завершено, теперь материалы дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) рассмотрит суд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.