10-летний мальчик вынес сестренку из горящего дома в Волгоградской области

Настоящий подвиг совершил мальчик, оказавшийся в экстремальной ситуации. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 22 апреля, в селе Завязка Киквидзенского района произошел пожар в частном доме. Сообщение о происшествии поступило на пульт диспетчера в 16−38 ч. Пламя охватило деревянный дом размером 8 на 10 метров.

Оказалось, что в это время в доме находились дети. 10-летний мальчик не растерялся и вытащил свою 4-летнюю сестренку из горящего дома через окно.

Когда пожарные прибыли на место, дети были уже в безопасности. Пожар был потушен в 17−53 ч. К сожалению, дом сгорел полностью. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.