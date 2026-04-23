Скандал перед вылетом: пассажира сняли с авиарейса в Астане

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, 44-летний житель Тараза, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время посадки вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью. Кроме того, он оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции.
«В отношении правонарушителя составлены протоколы за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа», — говорится в сообщении.
Решением суда он арестован на пять суток.
Напоминаем, что соблюдение правил поведения на объектах авиа и ж/д транспорта — обязанность каждого пассажира. Нарушение общественного порядка, агрессивное поведение и игнорирование законных требований сотрудников полиции влекут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.