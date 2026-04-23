В мэрии опровергли слухи об «оползне» на Зеленском съезде

Администрация Нижнего Новгорода опровергла информацию об «оползне» на Зеленском съезде. Ранее соответствующая информация появилась в других СМИ и социальных сетях.
Как пояснили местные власти, на участке убирали снег со склонов, предварительно загородив проезд блоками.
По состоянию на 16.00, работы уже завершены, проезд открыт.
Напомним, что оползень сошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде днем в пятницу, 27 марта. Грунт сполз с правой стороны в направлении центра города. Движение было ограничено на несколько дней. Все это время специалисты мониторили состояние склона и после дополнительной проверки было решено с помощью спецтехники снять незакрепленный грунт, чтобы избежать повторного оползня.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новые оползни зафиксированы в деревне Караулово Кстовского района.