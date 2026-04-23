В мэрии опровергли слухи об «оползне» на Зеленском съезде

Напомним, что оползень сошел на склоне Зеленского съезда в Нижнем Новгороде днем в пятницу, 27 марта. Грунт сполз с правой стороны в направлении центра города. Движение было ограничено на несколько дней. Все это время специалисты мониторили состояние склона и после дополнительной проверки было решено с помощью спецтехники снять незакрепленный грунт, чтобы избежать повторного оползня.