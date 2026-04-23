Пятерых нижегородцев спасли на пожаре в Советском районе

Пятерых людей спасли на пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в здании на Светлогорской улице днем 23 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по тамбуру первого этажа и на лестничной клетке между 1 и 2 этажами. Из окон шел густой дым, а люди оттуда просили о помощи. В итоге пятерых человек, в том числе одного ребенка, спасли с помощью дыхательных масок, ещё 20 человек были эвакуированы.

Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.

Всего в тушении огня принимали участие 38 спасателей МЧС России и девять единиц техники. Причины пожара выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что режим повышенной готовности ввели из-за недостроя на проспекте Гагарина.