Пятерых нижегородцев спасли на пожаре в Советском районе

Пятерых людей спасли на пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде. Возгорание произошло в здании на Светлогорской улице днем 23 апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по тамбуру первого этажа и на лестничной клетке между 1 и 2 этажами. Из окон шел густой дым, а люди оттуда просили о помощи. В итоге пятерых человек, в том числе одного ребенка, спасли с помощью дыхательных масок, ещё 20 человек были эвакуированы.
Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто из жильцов не пострадал.
Всего в тушении огня принимали участие 38 спасателей МЧС России и девять единиц техники. Причины пожара выясняются.
