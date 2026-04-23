Пятерых нижегородцев спасли на пожаре в Советском районе

Когда на место прибыли пожарные, огонь раскинулся по тамбуру первого этажа и на лестничной клетке между 1 и 2 этажами. Из окон шел густой дым, а люди оттуда просили о помощи. В итоге пятерых человек, в том числе одного ребенка, спасли с помощью дыхательных масок, ещё 20 человек были эвакуированы.