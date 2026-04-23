Как сообщили в Telegram-канале ведомства, загоревшееся здание расположено по улице Б. Сокпакбаева. Возгорание произошло во входной группе. «До прибытия пожарных работники учреждения самостоятельно вывели на улицу 10 человек, из них 8 детей», — отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, пострадавших нет. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 24 кв. м.
Переоборудованный под детский сад дом загорелся в Атырау
В городе Атырау произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме, который был переоборудован под детский сад, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.