Переоборудованный под детский сад дом загорелся в Атырау

Как сообщили в Telegram-канале ведомства, загоревшееся здание расположено по улице Б. Сокпакбаева. Возгорание произошло во входной группе. «До прибытия пожарных работники учреждения самостоятельно вывели на улицу 10 человек, из них 8 детей», — отметили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, пострадавших нет. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание на площади 24 кв. м.