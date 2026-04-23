Нижегородского подростка признали виновным в покушении на убийство двух одноклассников

Он приговорен к четырем годам воспитательной колонии.

Следственный отдел по Сормовскому району Нижнего Новгорода признал 15-летнего школьника виновным в покушении на убийство двух одноклассников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Известно, что весной 2025 года ученик одной из школ Сормова на фоне личной неприязни нанес двум своим одноклассникам колото-резаные ранения в область шеи. К счастью, трагедии удалось избежать.

Суд приговорил подростка к четырем годам лишения свободы в воспитательной колонии. Уголовное дело в отношении бывшего директора школы, где произошло нападение на учеников, передано в суд.

Напомним, что жителю Бора дали девять лет колонии за покушение на убийство трех человек.